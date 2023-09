Percy Jackson, appuntamento al Comic-Con! Trailer in arrivo?

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, nuova serie Disney+ di 8 episodi, arriva dopo 10 anni esatti dall'ultimo film con protagonista Logan Lerman: sebbene il nuovo show di Percy Jackson arriverà prima del previsto il trailer sembrerebbe ancora un miraggio. Possiamo sperare nell'appuntamento al Comic-Con di New York?

L'occasione potrebbe essere quella giusta: al debutto della prima stagione di Percy Jackson manca sempre meno e i tempi potrebbero essere maturi per il rilascio del trailer ufficiale. Disney+, infatti, ha annunciato che durante il Comic-Con di New York, più precisamente il 15 ottobre, si svolgerà la proiezione di un'anteprima della nuova serie TV sul figlio di Poseidone! Dopo un brevissimo teaser, aumenta l'attesa per il trailer ufficiale di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo ma il Comic-Con di New York potrebbe fare al fandom un grande regale!

La serie, basata sui romanzi di Rick Riordan, segna ufficialmente il riavvio del franchise dopo i due film di successo usciti nel 2010 e nel 2013: un progetto annunciato nel 2020 che si prospettava con un calendario lunghissimo a causa del grande lavoro di post-produzione necessario per una serie fantasy di questo genere. Eppure Percy Jackson esordirà su Disney+ entro il 2023: nell'attesa del trailer, potete fare un breve ripasso della trama della nuova serie TV di Percy Jackson.