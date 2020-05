Percy Jackson, arriva una foto della sceneggiatura: svelato il titolo della serie Disney?

Era stato proprio Rick Riordan ad annunciare la nuova serie di Percy Jackson e, per la felicità di tutti i fan dell'universo fantasy, l'autore ha voluto condividere una foto della sceneggiatura alla quale sta lavorando.

"Spero che passiate un bel weekend, ragazzi! Il mio sarà bello, lo so. Ho un po' di lavoro da portare a termine", scrive su Twitter, senza dimenticarsi l'hashtag #PercyJacksonDisneyPlus.

Nella foto vediamo lo schermo del suo pc, sul quale appare la prima pagina della sceneggiatura. È interessante notare che il titolo è semplicemente Percy Jackson and the Olympians, tradotto in Italia con Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo. Ciò sembrerebbe confermare che la nuova serie sarà un vero e proprio reboot e si proporrà di adattare fedelmente tutti i romanzi. Riordan aveva infatti dichiarato che la serie seguirà la "storyline raccontata nei cinque libri della saga originale di Percy Jackson, a cominciare da Il Ladro di Fulmini nella prima stagione".

Niente sottotitolo quindi, al contrario di quanto avveniva per i libri e per i romanzi. È poi prevedibile che la serie si comporrà di cinque stagioni, se il pubblico dovesse apprezzare la formula. Del resto si propone davvero come il tipo di contenuto ideale per la nuova piattaforma Disney, in grado di conquistare sia gli appassionati del fantasy, sia un pubblico più giovanile.

Sul nuovo adattamento si è espresso anche Logan Lerman, protagonista dei film di Percy Jackson.