Percy Jackson: aspettando la serie Disney Plus, Rick Riodan annuncia il nuovo libro!

Mentre procedono le riprese di Percy Jackson and the Olympians, la nuova serie tratta dai romanzi di Rick Riordan che daranno nuova vita alla saga dopo che gli adattamenti cinematografici non sono mai andati giù né allo scrittore né ai fan, proprio Riordan ha appena annunciato l'arrivo di un nuovo libro della saga, il primo in quasi dieci anni.

Riordan ha scritto su Twitter che il nuovo libro si intitolerà Percy Jackson And The Olympians: The Chalice Of The Gods. Sarà disponibile il 26 settembre 2023. Questo sarà il sesto libro della serie, mentre l'ultimo (The Last Olympian) era uscito nel 2009. Questo se non si conta la serie sequel, tecnicamente autonoma, chiamata The Heroes Of Olympus, che si è conclusa nel 2014 con The Blood Of Olympus.

Il fatto che questo nuovo libro abbia come titolo Percy Jackson and the Olympians significa che sarà collegato alla serie originale, e Riordan ha dichiarato in un'intervista a Publishers Weekly che vedrà Percy che si prepara ad andare alla New Rome University e a ricevere lettere di raccomandazione dagli dei compiendo missioni eroiche. Riordan ha dichiarato che il libro si svolgerà per lo più a New York e che non si tratterà di "un'avventura che riguarderà la fine del mondo", ma più di "un giorno nella vita di un semidio".

Riordan ha anche affermato che non ci sarà un grande cambiamento di tono rispetto agli altri libri, anche se Percy è più grande, quindi sembra che sia stato progettato per essere un momento di relax per i fan della serie e ovviamente si sfrutterà al massimo la concomitanza con la serie Disney+.

Lo show Percy Jackson and the Olympians racconta la storia fantastica di un semidio contemporaneo di 12 anni, Percy Jackson (Walker Scobell), che sta venendo a patti con i suoi poteri proprio quando Zeus lo accusa di aver rubato il fulmine maestro. Con l'aiuto dei suoi amici, Percy intraprende l'avventura della sua vita.

Dopo le critiche del passato, adesso una nuova foto del set di Percy Jackson and the Olympians conferma la fedeltà ai libri - quindi i fan più accaniti possono dormire sogni tranquilli.