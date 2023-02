Percy Jackson, nuovi attori su uniscono al cast della serie Disney

La pubblicazione della serie TV basata sui romanzi di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo si fa sempre più vicina: iniziata nel 2020, messa in pre-produzione nel 2021 e filmata a partire dal giugno 2022, rivela ora la partecipazione di Walker Scobell come attore protagonista.

A partecipare sarà anche Jason Gray-Standford, che ha pubblicato il logo Disney+ di Percy Jackson su Twitter con la seguente descrizione: "Ci vediamo nel 2024..." L'attore ha già partecipato, tra i tanti progetti cinematografici e televisivi, a Summer of 84, Grey's Anatomy, NCIS - Unità anticrimine e Bones, ma non è certo l'unica stella a figurare nel prodotto: in un'altra occasione, infatit, la celebre Alexandra Daddario ha elogiato il nuovo cast di Percy Jackson.

Sembrerebbe che Maron interpreterà il satiro che siede nel Consiglio degli Anziani, con l'obiettivo di vegliare sulla ricerca di Pan, il dio perduto nelle terre selvagge. Tuttavia, questo personaggio avrebbe dovuto comparire nel romanzo La battaglia del labirinto, e non ne Il ladro di fulmini (l'arco narrativo su cui la serie è basata); una scelta simile suggerisce una discrepanza tra il prodotto cartaceo e quello audiovisivo, o almeno un parziale riadattamento. Altrettanto precoci saranno i dei greci Hermes (Lin-Manuel Miranda) e Efesto (Timothy Omundson). Al riguardo, la stessa produttrice Becky Riordan ha sottolineato la presenza di alcune scene originali al fine di "migliorare la logica della storia".

Non ci resta che aspettare l'uscita di un prodotto che, cambiamenti a parte, sembra avere già tutte le carte in regola per riscuotere un grande successo. Ma quando esce la serie di Percy Jacson? Ecco la risposta del protagonista.