Percy Jackson, L'autore contro le critiche al Nuovo Cast della serie Tv

La saga letteraria di Percy Jackson è famosa a livello mondiale da anni, ed ha già avuto una trasposizione sul grande schermo grazie alla saga cinematografica realizzata nei primi anni del 2000, ottenendo un buon riscontro sia a livello di critica che di pubblico.

Tuttavia è ormai da molto tempo che sappiamo essere in corso d'opera la realizzazione di una serie tv in live-action dedicata a Percy Jackson.

Questo ha portato inevitabilmente ad un completo recasting dei personaggi, a cominciare da Lea Savah Jeffries, scelta per interpretare il ruolo di Annabeth Chase, la semi dea figlia di Atena. Questa è l'ennesima decisione che porta un'attrice di colore a ricoprire un ruolo che, seguendo gli scritti originali, è stato pensato per un bianco.

Ciò ha inevitabilmente portato ad una vera e propria tempesta sul web, che hanno spinto l'autore originale dei libri Rick Riordan, ad intervenire in prima persona.

Quest'ultimo ha infatti commentato la cosa durante un'intervista recente ad The Hollywood Reporter, affermando come la Jeffries sia in realtà perfetta per la parte che le è stata assegnata:

"Vi assicuro che lei è meravigliosa, ed è adatta a rappresentare Annabeth. Lasciatele fare il suo lavoro, è giusto che sia così e ne ha tutto il diritto. L'abbiamo scelta perché se lo meritava, senza preoccuparci delle inutili speculazioni".

Questa reazione sui social ovviamente si lega anche a molte altre che ormai da tempo si generano sul web, specie quando un'attore interpreta un personaggio diverso dalla sua etnia di appartenenza.

A tal proposito, non possiamo dimenticare le parole di Trevor Noah contro gli insulti ad Halle Bailey, quando è stata scelta per interpretare Ariel nel nuovo live-action su La Sirenetta.

