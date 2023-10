Percy Jackson avrà delle scene post-credit? Parla il regista della serie Disney

La serie tv incentrata sulla saga di Percy Jackson si sta avvicinando sempre di più. Dopo anni di attesa i fan avranno finalmente la possibilità di vedere quel mondo trasposto in maniera soddisfacente sul grande schermo. Ma la serie avrà delle scene post credit?

Mentre sono trapelati alcuni retroscena sui flop del film di Percy Jackson, moltissimi appassionati hanno parlato della possibilità che la serie possa espandersi e quindi, allargare il bacino di storie che potrebbe raccontare. Come ci hanno ben insegnato i cinecomic, la tecnica prediletta per introdurre trame per il futuro sono le scene post-credits. Proprio per questo motivo, i fan hanno cercato di capire se gli episodi conterranno dei piccoli momenti dopo i titoli di coda.

Il primo a parlare di questa possibilità è stato il regista della serie che è stato molto criptico sulla questione senza far trapelare praticamente nulla. "Non saprei dirlo!" ha risposto quando gli è stato chiesto della possibilità di vedere un risvolto di trama di questo tipo. "Forse. No. Possibile. Non lo so. No." ha detto. Insomma, poco chiaro e molto misterioso. Conoscendo come funzionano le cose in Disney c'è la possibilità che, anche dopo una negazione di questo tipo, le cose potrebbero essere diverse.

