Percy Jackson: si avvicina una tempesta nel nuovo poster ufficiale della serie Disney+

La serie tv di Percy Jackson è uno dei prodotti televisivi più attesi per la fine del 2023 e la Disney si sta muovendo in maniera decisa per promuovere il nuovo adattamento dei romanzi di Rick Riordan. Il nuovo poster video promozionale, in particolare, mostra il protagonista pronto mentre alle sue spalle gli elementi si scatenano.

Dopo che Rick Riordan ha risposto per le rime alle polemiche riguardanti Percy Jackson, un nuovo motion poster presentato dalla Casa di Topolino prepara il pubblico alla tempesta che si sta per scatenare nel mondo narrato nel nuovo show tratto dai romanzi dello scrittore statunitense.

A proposito dello show, l’autore ha parlato con Entertainment Weekly per spiegare come, secondo il suo punto di vista, i fan della saga rimarranno assolutamente felici del nuovo adattamento.

Queste le parole di Riordan: “Siamo stati coinvolti nella serie sin dalla sua nascita e dalle primissime conversazioni a proposito di come sarebbe potuto essere un nuovo adattamento di Percy, su come sarebbe stato abbozzato e se sarebbe stato episodico. Quindi mi sento di dire ai fan dei libri che hanno atteso questo adattamento fedele, che questo è quello che stavate aspettando. Siamo coinvolti e credo che vi piacerà”.

In attesa del trailer ufficiale, dunque, non ci resta che lasciarvi con il bellissimo poster in movimento rilasciato su Twitter dal profilo ufficiale Disney+ e con le nuove foto ufficiali che riguardano la serie tv di Percy Jackson.