Percy Jackson: Becky Riordan corregge un articolo sulla serie tv

La serie tv dedicata alle avventure di Percy Jackson è sempre più vicina e si fanno, come al solito, sempre più insistenti indiscrezioni e rumor a proposito di varie questioni sullo show che sarà distribuito su Disney+. La produttrice e moglie dell’autore Becky Riordan ha corretto, su Twitter un’informazione sbagliata che circola sulla rete.

Rick Riordan, riferendosi agli adattamenti di Percy Jackson, ha affermato che Hollywood gli ha insegnato a collaborare, costringendolo a uscire dal suo classico lavoro solitario per entrare a far parte di una produzione di gruppo.

Di certo è più abituato a fare squadra con la moglie, Becky Riordan, che serve anche da produttrice della serie tv e che ha deciso di mettere i puntini sulle I per quanto riguardi la disinformazione sullo show.

In un post pubblicato sul suo profilo Twitter, infatti, Becky ha redarguito Yahoo! Entertainment per l’informazione sbagliata rilasciata a proposito del numero di episodi dello show, che saranno otto e non sei come menzionato nell’articolo.

Un errore non di poco conto, visto lo sforzo creativo che sta dietro una produzione televisiva di questo tipo.

La serie tv sulle avventure di Percy Jackson è ormai in fase di post-produzione e dovrebbe vedere la luce durante il corso del 2024. Nel frattempo, l’autore Rick Riordan ha confermato che il team è già al lavoro per la stagione due di Percy Jackson, nonostante questa non sia stata ancora approvata e confermata.