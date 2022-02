Percy Jackson, a caccia di location per la serie Disney+: procedono i casting

Ora che è stata ufficializzata la produzione di Percy Jackson per Disney+, ciò che manca principalmente alla serie tv per partire con le riprese è trovare le location e gli interpreti giusti... E siamo sulla buona strada, stando agli ultimi aggiornamenti di Rick Riordan.

L'autore della saga letteraria di Percy Jackson è sempre molto loquace con i suoi follower, raccontando per filo e per segno i progressi della serie tv di Disney+ fin dai primi giorni in cui ne venne annunciato lo sviluppo.

E anche negli ultimi giorni non è stato da meno, rivelando sul suo sito di aver partecipato di persona all'attuale fase di casting dello show.

"Lo scorso sabato siamo andati ai Disney Studios di Burbank per assistere di persona a degli screen test di Percy Jackson" ha scritto Riordan "Ciò significa che abbiamo messo insieme diverse combinazioni di giovani attori che avevamo identificato come candidati interessanti per i ruoli di Percy, Annabeth e Grover, e gli abbiamo chiesto di recitare alcune scene per vedere come interagivano tra loro".

"È stato istruttivo e elettrizzante, e sebbene non siamo ancora giunti a una decisione, tutto procede per il meglio. Vedere di persona questi attori calarsi nei ruoli mi ha fatto apprezzare ancora una volta il talento di ragazzi così giovani quando gli viene data l'opportunità di brillare. Sono stati tutti incredibili" ha poi commentato.

In più, proprio in queste ore, dagli account social di Rick Riordan ci arriva un repost del regista del pilot di Percy Jackson James Bobin che pare sia andato a caccia di location per la serie tv.

Sembra dunque che Percy Jackson and the Olympians si avvicini sempre più alla fase di produzione attiva... Vi terremo aggiornati sulle prossime novità.