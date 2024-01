Percy Jackson, chi è Hermes? Tutto sul personaggio di Lin-Manuel Miranda

Il nuovo adattamento seriale di Percy Jackson sta riuscendo in quello che i film riuscirono a fare con tantissima difficoltà: appassionare il pubblico. Gli episodi appena trascorsi hanno visto l'esordio di quello che è, senza il minimo dubbio, il "dio" più importante dell'intero arco narrativo.

Mentre si inizia a parlare di una seconda stagione di Percy Jackson, ha fatto il suo esordio sullo schermo Hermes, interpretato da Lin Manuel Miranda. Vedere l'attore, diventato famoso in particolare a Broadway per i suoi musical In the Heights e Hamilton, sul piccolo schermo interpretare i panni di uno dei personaggi più importati dell'intera storia di Percy Jackson ha lasciato tantissimi fan della saga senza fiato e pronti a vedere il modo in cui Hermes si inserirà all'interno del contesto televisivo che si è andato gradualmente a creare.

Dopo un primo breve cameo nell'episodio 3, il personaggio è stato definitivamente introdotto. Il dio, fin dal primo secondo viene presentato come profondamente riflessivo e, la sua presenza, è legata fin dal primo secondo a quella di Luke e al rimpianto che il giovane prova nei confronti di suo padre. Il risentimento è sicuramente il sentimento che caratterizza maggiormente il rapporto tra Luke e Hermes. Il legame viene approfondito solo nel sesto episodio dove il dio svela quanto sia stato Poseidone a consigliargli di rimanere fuori dalla vita di Luke e di sua madre peggiorando ancor di più il rapporto tra i due che, conseguentemente, ha causato la follia della madre del giovane e l'amata di Hermes, May.

