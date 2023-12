Percy Jackson, chi interpreta Medusa nella serie Disney+?

Percy Jackson è da record su Disney+, ma in molti si chiedono chi interpreterà Medusa all’interno della serie Tv ispirata ai racconti di Rick Riordan.

Interpretata dalla magnetica Uma Thurman in Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini, l’adattamento per il grande schermo, la figura mitologica greca ritornerà inevitabilmente all’interno della serie tv distribuita da Disney Plus, per essere affrontata da Percy Jackson (Walker Scobell).

Sembra che a interpretare una delle tre Gorgoni sarà un’attrice d’esperienza, Jessica Parker Kennedy. La star è già comparsa in numerose produzioni televisive come The Flash, Black Sails, SuperGirl e Smalville. L’attrice farà la sua comparsa all’interno del terzo episodio dello show, in arrivo il 27 dicembre su Disney+.

La serie di libri ruota attorno al protagonista Percy Jackson, un ragazzo di dodici anni che scopre di essere segretamente un semidio, essendo figlio di Poseidone, il dio greco del mare. Diventato rapidamente un successo, Rick Riordan si è messo al lavoro per regalare ai lettori altri quattro capitoli della saga, trasportando i fan in un viaggio altamente imprevedibile che ha visto Percy maturare e accettare la sua identità per aiutare a salvare il mondo. Sapevate invece che nella serie di Percy Jackson c’è un cameo davvero interessante?