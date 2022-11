Percy Jackson: scelti gli attori di Ade ed Efesto della serie Disney!

Mentre continuano spedite le riprese di Percy Jackson, oggi vi riportiamo gli ultimi aggiornamenti sulla serie tv di Disney Plus basata sulla saga fantasy di Rick Riordan.

Come riportato da Variety, sono stati ufficialmente scelti gli attori che andranno ad interpretare Ade ed Efesto nello show. Jay Duplass vestirà i panni del dio degli inferi Ade, mentre Timothy Omundson si unisce al cast per il ruolo di Efesto, dio del fuoco e delle fucine. Entrambi saranno classificati come guest star.

Duplass è ben noto sia negli spazi mainstream che indie, soprattutto per quanto riguarda le sue collaborazioni con suo fratello Mark Duplass, con il quale ha diretto diversi film tra cui "A casa con Jeff" del 2012. Da solista, Duplass ha recitato in molti progetti, come la serie di Prime Video Transparent, la serie drammatica della HBO Togetherness e la serie antologica Room 104.

Omundson è conosciuto soprattutto per i ruoli di Sean Potter in Giudice Amy, di Belur in Xena - Principessa guerriera, di Carlton Lassiter in Psych e del demone Caino in Supernatural.

Dopo i due deludenti film di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, usciti nel 2010 e nel 2013, il franchise proverà a risollevarsi grazie a questo nuovo progetto. Riuscirà nell'impresa? Diteci la vostra qui sotto nei commenti e rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!