Percy Jackson, ecco chi interpreterà Luke e Clarisse nella serie Disney+

Mentre proseguono le riprese di Percy Jackson and the Olympians, la serie di Disney+ basata sui libri di Rick Riordan amplia il suo cast con tre nuove aggiunte, tra cui troviamo anche gli interpreti di Luke e Clarisse.

Charlie Bushnell, Dior Goodjohn e Olivea Morton si aggiungono al protagonista di Percy Jackson Walker Scobell e al resto del cast del nuovo adattamento della saga fantasy nata dalla fantasia dello scrittore american Rick Riordan.

Le tre giovani star andranno ad interpretare alcuni personaggi chiave della saga, come il figlio di Hermes Luke (uno degli antagonisti principali della storia, interpretato nei film da Jake Abel) e la figlia di Ares Clarisse (che al cinema aveva il volto di Leven Ramblin).

Charlie Bushnell sarà Luke Castellan "Principale consigliere della Cabina di Hermes e indiscutibilmente il ragazzino più figo del campo, Luke sembra più a sua agio su una tavola da surf che non con un'armatura. Ma ciò non gli impedisce di essere il miglior spadaccino in circolazione!".

Dior Goodjohn interpretà Clarisse La Rue "Figlia di Ares, il Dio della Guerra, è testarda, competitiva e dal caratterino un po' fumantino, è una combattente che non permette a niente e nessuno di ostacolarla nella corsa alla vittoria. Intensamente leale ai suoi amici più stretti, intimidisce alquanto i nuovi arrivati, e si comporta da bulletta con Percy".

Olivea Morton sarà infine Nancy Bobofit "Una ragazzina mortale che dice sempre la sua... E sono gli altri a farne le spese. Rumorosa, orgogliosa, e tra i preferiti dagli insegnanti, Nancy predilige particolarmente tormentare Percy".

Al momento non abbiamo ancora una data per l'uscita della prima stagione di Percy Jackson and the Olympians su Disney+, ma vi terremo aggiornati.