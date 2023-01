Percy Jackson, ecco chi interpreterà Poseidone e Zeus!

Da tempo ci si chiedeva chi fossero gli attori scelti per interpretare gli iconici ruoli di Zeus e Poseidone. A proposito di quest'ultimo, a lungo si pensava ad un ritorno di Logan Lerman in Percy Jackson. Ma ora è arrivato il "verdetto".

Saranno infatti Toby Stephens e Lance Reddick ad interpretare i due personaggi.

A proposito della scelta, l'autore Rick Riordan ha affermato che (riportando le dichiarazioni della nostra fonte): "Toby è incredibile in camera. Quando ha detto alcune delle battute iconiche di Poseidone, mi sono venuti i brividi. Vederlo vicino a Walker, sembrano davvero padre e figlio".

In ambedue i casi, sembra che il casting sia stato piuttosto "facile", data loro bravura e, nel caso di Toby Stephens, la somiglianza con il protagonista Walker Scobell.

A proposito di Lance Reddick, infatti, l'autore ha affermato che: "In tutti i suoi ruoli, Lance ha un'aura di autorità e potere che lo rende perfetto per il ruolo di Re dell'Olimpo. Come gli ho detto quando ci siamo incontrati, era talmente tanto magnetico che poteva anche disallineare i pianeti, e quando fa quello sgarbo a Percy Jackson... wow, non vedo l'ora che vediate quella scena!".

Pare però che ci sarà d'aspettare un po' prima di vederla: Percy Jackson non uscirà prima della fine del 2023.