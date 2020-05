Percy Jackson: chi interpreterà Zeus nella serie TV?

La nuova serie dedicata a Percy Jackson è ufficialmente in fase di produzione per Disney+ e moltissime sono le voci sui probabili membri del cast. I libri fantasy su cui si basa lo show utilizzano numerose figure della mitologia classica, tra le quali spicca certamente Zeus. Scopriamo insieme da chi potrebbe essere interpretato.

Nel primo adattamento cinematografico dei romanzi, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini, la parte era stata assegnata a Sean Bean. Alcune voci, che non sappiamo quanto possano essere attendibili, dicono che si sta pensando alla star che ha interpretato James Bond, Pierce Brosnan. Ovviamente, Brosnan aveva già interpretato Chirone nel primo film della saga cinematografica, quindi non è estraneo del tutto al franchise.

Ironia della sorte, Brosnan aveva già collaborato con Sean Bean in GoldenEye, la prima pellicola in cui l'attore irlandese appare nei panni del famoso agente segreto. Come sempre si tratta solo di rumor e il fatto che la Disney abbia Brosnan tra le sue opzioni per il ruolo di Zeus non garantisce che egli accetterà. Certamente ci saranno molti altri nomi papabili in lizza.

Recentemente Logan Lerman ha parlato di questo reboot di Percy Jackson su Disney+ e, vista l'età difficilmente potrà riavere il ruolo che era stato suo nei film. Vi ricordiamo inoltre che ormai sembra ufficiale il titolo di questa nuova serie dedicata a Percy Jackson come spoilerato dalla foto della sceneggiatura pubblicata da Rick Riordan.