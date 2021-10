Percy Jackson, chi sarà il regista dell'episodio pilota della serie Disney+?

E' proprio Rick Riordan, l'autore della saga letteraria "Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo" a rivelare che è stato finalmente individuato il regista per l'episodio pilota dell'adattamento TV di Disney+ Percy Jackson. Scopriamo insieme di chi si tratta!

L'episodio pilota della serie Disney+ Percy Jackson sarà diretto dal regista britannico James Bobin, reduce dal successo di Dora e la città perduta, il live-action cinematografico del 2019 con protagonista il personaggio cartoon di Dora l'esploratrice.

Bobin ha avuto esperienze di regia sia in TV che nel cinema: nel 2011 ha diretto The Muppets con Jason Segel e Amy Adams, e tre anni dopo ne ha diretto il sequel Muppets 2 - Ricercati con Ricky Gervais, Ty Burrell e Tina Fey. Prima del successo con il live-action su Dora, Bobin ha diretto anche Alice attraverso lo specchio, il sequel uscito nel 2016 del celebre Alice in Wonderland di Tim Burton.

Ma a che punto siamo con Percy Jackson? Dopo l'avvio dei casting nella scorsa primavera e l'inizio in estate della fase di scrittura di Percy Jackson, questo nuovo annuncio fa ben sperare per l'avvio delle riprese, almeno per quanto riguarda il pilot. L'episodio pilota, infatti, è di fondamentale importanza poiché imposta il tono dell'intera produzione.

Annunciando sul suo blog il nome del regista del pilot di Percy Jackson, Riordan ha affermato che James Bobin è "una persona straordinaria e un regista dal talento incredibile che ha tutte le caratteristiche che speravamo di trovare". L'autore ha aggiunto che Bobin conosce bene i libri della sua saga e si sente fortunato nell'averlo in squadra.

Nonostante gli ultimi aggiornamenti di Riordan su Percy Jackson, non sappiamo ancora quando Percy Jackson sarà disponibile in streaming su Disney+: sappiamo però che la prima stagione dello show rappresenterà l'adattamento televisivo del primo libro di Riordan, Il ladro di fulmini, nel quale il giovane protagonista scopre di essere un semidio, figlio di una donna umana e del dio greco Poseidone.