Percy Jackson, come stanno andando le puntate su DIsney+? I numeri

La fandome di Percy Jackson si sta facendo sentire per quanto riguardi l’accoglienza dedicata alla serie pubblicata su Disney+ a partire dal dicembre 2023. Dopo un prima settimana da urlo e dato l'ottimo punteggio sui principali aggregatori di recensioni, si profila all’orizzonte un’altra scommessa vinta dal colosso dell’intrattenimento.

Dopo aver parlato del cameo di Rick Riordan in Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, torniamo ad occuparci dello show televisivo trasposto dalla saga letteraria dello scrittore di San Antonio per riportare i numeri impressionanti del debutto sulla piattaforma di streaming dell’adattamento.

Disney+ ha infatti condiviso con soddisfazione la stima di 13.3 milioni di spettatori che hanno guardato il primo episodio nei primi sei giorni di programmazione: la serie è diventata, in questo modo, il maggior successo televisivo dell’azienda per quanto riguardi la prima settimana e uno dei cinque primi episodi più visti dell’intero panorama dello streaming nel 2023.

Se a questo si aggiungono le valutazioni positive su Rotten Tomatoes che si assestano al 96% per gli addetti ai lavori e all’85% per il pubblico, il quadro sembrerebbe delineare un successo eclatante e forse non atteso da tutti, per la creatura di Riordan e Steinberg.

Naturalmente i numeri sarebbero da confermare per le restanti puntate e il condizionale resta d’obbligo, ma, visti i piani della Disney di adattare soltanto il primo romanzo nel corso della prima stagione, sembra sempre più probabile che il team di produzione possa continuare a lavorare per portare sul piccolo schermo anche il resto della saga.

In attesa di saperne di più e di poter tirare una linea per quanto concerna l’apprezzamento della nuova trasposizione, vi lasciamo alla nostra prima impressione su Percy Jacson e gli Dei dell’Olimpo.