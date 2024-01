Percy Jackson, come sta andando la serie su Disney+? Le visualizzazioni finora

Per dare vita alla serie televisiva su Percy Jackson si è fatto un certo sforzo produttivo, che ovviamente dovrà avere un ritorno in termini di visualizzazioni: come stanno andando quindi le views della serie su Disney+? Vediamolo assieme.

Abbiamo infatti i primi dati per quanto riguarda gli spettatori di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo su Disney+, più specificamente le prime puntate della serie uscite durante il periodo natalizio del 2023. (E qui se volete c'è anche la spiegazione del cameo di Rick Riordan in Percy Jackson).

Stando ai dati forniti da Disney il primo episodio di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo è stato visto da 26.2 milioni di spettatori durante le prime tre settimane dalla sua uscita.

Non solo, tutti i primi cinque episodi hanno sorpassato i 10 milioni di spettatori nella loro prima settimana di programmazione su Disney+. Facendo poi un calcolo simile a quello di Netflix, le prime due puntate della serie hanno ammassato circa 572 milioni di minuti di visualizzazioni, perciò facendo un calcolo a spanne significa che 7.15 milioni di persone hanno visto integralmente le puntate.

Numeri che mettono la serie di Percy Jackson sopra ad altri prodotti Disney di punta come Secret Invasion e Loki, che rispettivamente nei loro primi due episodi avevano ottenuto un totale di 461 milioni di minuti e 441 milioni.

E voi state seguendo la serie? Vi aspettavate numeri di questo tipo? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo agli easter egg dell'episodio 5 di Percy Jackson.