Percy Jackson, come farà Disney+ a rimpiazzare Lance Reddick?

Percy Jackson è di sicuro uno di quei franchise che non hanno bisogno di presentazioni. Nonostante sul grande schermo non abbia avuto la fortuna che ha invece ottenuto Harry Potter, i romanzi di Rick Riordan hanno comunque sempre saputo attrarre nuovi lettori che vi si sono a loro volta appassionati.

Ecco quindi perché una seconda stagione di Percy Jackson è già in lavorazione, non solo grazie al lavoro compiuto dal team di produzione, ma anche per merito del supporto ricevuto dai fan.

Nel corso delle ultime settimane, siamo sicuri, molti di coloro che non conoscevano questo universo hanno avuto modo di avvicinarsi grazie allo show Disney+, che ha oltretutto dato modo di rivedere un'ultima volta in scena Lance Reddick, il compianto attore noto soprattutto per le sue partecipazioni ai film di John Wick ed alla serie di Fringe.

Tuttavia, questo ora porta un nuovo compito per gli autori: trovare un nuovo interprete per Zeus. Durante un'intervista con Deadline uno di loro, Jon Steinberg, ha dichiarato:

"Non credo sia ancora stata fatta una scelta. Ma è qualcosa di cui dovremo occuparci in futuro, siamo incredibilmente grati a Lance per averci regalato questo ruolo. Non vorrei essere nei panni di chi dovrà prendere il suo posto".

Voi che ne pensate? Cosa vi aspettate dai nuovi episodi di Percy Jackson? In attesa di saperne di più, ecco la nostra recensione di John Wick 4.