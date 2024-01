Percy Jackson, come ha fatto Walker Scobell a parlare davvero sott'acqua?

Ormai siamo giunti a soli due episodi dalla conclusione della prima stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, nuovo adattamento delle opere fantasy di Rick Riordan che esplora le gesta del giovane figlio mezzosangue di Poseidone, ma nell'ultimo episodio arrivato in streaming scopriamo una nuova abilità del protagonista: parla sott'acqua.

Alla fine dell'episodio di questa settimana, il trio di semidei si è trovato intrappolato in un casinò di Las Vegas inondato dagli aromi del fiore di loto, prima di fuggire con il taxi magico di Hermes. Al termine dell'episodio, Percy Jackson ha parlato sott'acqua con una nereide, che gli ha consegnato un messaggio di suo padre, Poseidone. Rispondendo a molti quesiti sullo show, il direttore della fotografia della serie ha rivelato che Walker Scobell ha effettivamente parlato sott'acqua!

Scoprite i numeri di Percy Jackson in streaming su Disney+ dopo questi primi episodi.

Ovviamente, "ha parlato sott'acqua", non vuol dire che le macchine da presa abbiano effettivamente ripreso il suono di Walker Scobell, ma che il protagonista del cast di Percy Jackson ha effettivamente mosso le labbra mentre era immerso nell'acqua sul set, come ci ha detto Pierre Gill, direttore della fotografia della serie. Gill ha anche parlato delle sfide che comporta girare le scene sott'acqua e di come Scobell in particolare abbia accettato le sfida, necessaria se si vuole interpretare il ruolo del figlio di Poseidone nella serie:

"Le riprese con l'acqua sono molto lunghe. È molto complicato. È necessaria molta sicurezza. Quindi succede che gli attori, chiunque siano, devono andare sott'acqua e hanno bisogno dei sommozzatori accanto a loro con le bombole d'ossigeno, e poi contiamo il tempo e li tirano fuori. A seconda dell'attore, si hanno dai 20 secondi a un minuto e mezzo per girare, quindi alcuni riescono a trattenere il respiro, altri no...".

Il direttore della fotografia dello show ha proseguito parlando nello specifico dell'impegno di Scobell: "È molto bello girare sott'acqua, ovviamente, ma bisogna prendersi tutto il tempo necessario. Walker è assolutamente fenomenale, perché prima di tutto è un ragazzo adorabile. È un grande attore ed è molto professionale. Conosceva le sue battute, ed era lì ogni giorno con tutte le sue battute pronte. Giuro su Dio, per un attore è già tanto. E poi, oltre a questo, deve eseguire tutte le acrobazie e studiare le coreografie per i combattimenti. Così, per le scene subacquee, è riuscito a immergersi in acqua e a rimanerci per un minuto intero. È stato incredibile".

Scobell aveva già un vantaggio su alcuni colleghi grazie alla sua capacità di trattenere il respiro per un minuto, ma è andato oltre secondo Gill:

"È stato incredibile perché è stata soprattutto una decisione di Dan Shotz: 'Non voglio i VFX, non voglio che parli su uno schermo blu e che muova i suoi capelli finti sull'acqua. Lo voglio sott'acqua'. Così, Walker ha imparato a dire la sua battuta sott'acqua senza emettere bolle. È stato incredibile e ce l'ha fatta. Così lo abbiamo inserito in un'enorme vasca con dei sommozzatori, lui prendeva fiato, scendeva, aspettava, riduceva le bolle e poi parlava. Era incredibile, non l'avevo mai visto prima. Quindi, nella sequenza, ovviamente c'erano i VFX con la nereide e sì, c'erano alcune bolle da cancellare, ma lui è stato in grado di dire le sue battute sott'acqua riducendo le bolle d'aria al minimo possibile. È stato davvero molto bello".