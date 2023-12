Percy Jackson, cosa pensa Logan Lerman della serie tv? Il giudizio della star dei film

Domani è il giorno dell'atteso debutto della serie Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo su Disney+, ma nel frattempo lo show si è guadagnato un nuovo fan assolutamente di spicco: parliamo di Logan Lerman, ovvero l'interprete originale di Percy Jackson nei due film prodotti dalla 20th Century Fox. L'attore ha elogiato sia il nuovo show che il cast.

L'attore, che ha interpretato l'eroe del titolo nei film tratti dai primi due romanzi della serie, ha condiviso un suo affettuoso pensiero con il cast principale della serie - Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri - durante una registrazione in diretta del podcast Happy Sad Confused.

"Lo show sembra fantastico", ha detto Lerman al cast in una nota letta ad alta voce dal conduttore Josh Horowitz. "Non vedo l'ora di vedervi spaccare nei vostri ruoli. State rendendo felici molte persone dando vita a questi personaggi". Nel frattempo, avete visto il punteggio Rotten Tomatoes di Percy Jackson?

La star dei due adattamenti cinematografici ha quindi rivolto un messaggio speciale a Scobell, che interpreta il ruolo di Percy nella serie, dicendo: "Non riesco a immaginare un personaggio più adatto a Percy Jackson di Walker. Sei stato davvero brillante in The Adam Project. Spero che nei prossimi anni ti piaccia mangiare cibo di qualità, perché credo che avrai per le mani una serie di successo".

Scobell ha risposto alla lettera di Lerman ammettendo quanto sia emozionante sapere che l'attore che ha dato vita a Percy Jackson è dalla sua parte e gli augura ogni bene. Anche se i due attori non si sono ancora mai incontrati, Scobell ha raccontato che si erano già parlati in passato.

"Ho visto uno dei suoi film, Noi siamo infinito", ha detto. "Mi è piaciuto molto. Ho pensato che fosse davvero bello che gli ho mandato un messaggio privato e gliel'ho detto". Scoprite quindi il consiglio di Logan Lerman a Scobell.

I primi due episodi di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo debutteranno su Disney+ il 20 dicembre. Gli episodi successivi verranno trasmessi una volta alla settimana, il mercoledì, fino al finale previsto per il 31 gennaio 2024.