Percy Jackson, i creatori ricordano Lance Reddick: 'Straordinario lavorare con lui'

È stata svelata la data d’uscita del making of di Percy Jackson su Disney+, e il produttore della serie ha voluto ricordare lo straordinario attore Lance Reddick.

La star di The Wire e interprete di Zeus nella serie Tv Percy Jackson e gli Dei dell’olimpo è scomparsa il 17 marzo 2023 a causa di una malattia, e il produttore della serie Dan Scholtz ha voluto rammentare com’è stato lavorare con Reddick (nel suo ultimo ruolo) in un’intervista con ScreenRant:

“È stata un'esperienza incredibile con lui. Ci manca molto, e credo che la cosa a cui ripenso di più sia il suo legame con i ragazzi. Presentandosi come il loro Zeus, i ragazzi erano intimoriti. Non solo perché si tratta di Lance Reddick, ma anche per il personaggio che è stato costruito per tutta la stagione, per mostrare quanto è potente. E Lance, ovviamente, ha ricreato quella potenza. Ma ha anche portato la sua anima, il suo legame con loro è stato immediato. Adoro il modo in cui si è presentato e si è preoccupato per loro. E si capisce che tipo di attore era, perché era fantastico. È stato un partner di scena straordinario per questi ragazzi. E anche se si è trattato solo di un paio di giorni, si è sentito così legato alla serie, sono rimasto in contatto con lui per molto tempo dopo le riprese. Gli ho parlato un paio di giorni prima che morisse, ed era così orgoglioso di far parte di questo progetto e voleva che fosse fatto bene, sono così onorato e grato che uno dei suoi ultimi ruoli iconici sarà quello di Zeus. È davvero fantastico.”

