Percy Jackson, che consiglio ha dato Logan Lerman a Walker Scobell?

Nel gennaio 2022, tramite videochiamata, Walker Scobell scoprì da Rick Riordan, di essere stato scelto per interpretare Percy Jackson nella nuova serie televisiva dal titolo Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. Scobell non è il primo attore ad interpretare il protagonista della saga fantasy di Riordan. Il primo fu Logan Lerman.

La star di Noi siamo infinito interpretò Jackson negli sfortunati due capitoli cinematografici, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini (2010) e Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il mare dei mostri (2013), entrambi praticamente ripudiati di Rick Riordan.

Ma Logan Lerman ha dato qualche consiglio al suo successore? Ecco la risposta dell'attore a precisa domanda:"Non credo abbia bisogno di consigli. Il ragazzo è davvero talentuoso. L'unico consiglio che posso dargli è goderselo mentre lo fa. Penso che quando sei giovane o almeno, quando lo ero io (interpretando Percy Jackson) rischi di dimenticarti di goderselo mentre nei fai parte. Io l'ho davvero apprezzato mentre lo facevo. Assapora ogni istante e goditi la novità di ciò che stai facendo e di far parte di qualcosa del genere. Sarebbe l'unica cosa che gli direi. Mi sentirei un po' scemo nel dargli consigli [ride]. Sei fantastico. Sei lì per una ragione. Fai semplicemente il tuo lavoro".



Un consiglio che Walker Scobell, che ritiene Percy Jackson più forte di Harry Potter, ha seguito alla lettera:"Probabilmente uno dei giorni della lotta con Ares. Credo fosse il secondo giorno. Ad un certo punto vengo lanciato in una pozzanghera e sono completamente bagnato. Sono caduto a terra mi ci sono rotolato una volta per bagnarmi. Mi sono alzato, mi sono guardato intorno ed eravamo in una spiaggia, sul Volume Stage, Adam 'Edge' Copeland stava davanti a me. Avevo Riptide in mano e stavo pensando che questo era ciò che stavo aspettando dall'intera produzione".

