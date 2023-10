Percy Jackson, le differenze tra i film e la serie tv Disney+

Prima di trasformarsi in una serie televisiva in arrivo su Disney+, la saga letteraria di Percy Jackson è stata adattata per il cinema con due lungometraggi che vedevano protagonista Logan Lerman. Prodotti da 20th Century Fox, gli adattamenti non furono particolarmente amati dai fan della saga né dal suo autore Rick Riordan. Vediamo le differenze.

Dopo il panel del Percy Jackson and the Olympians al New York Comic Con, il team dietro lo show ha discusso ampiamente del nuovo show, compreso ciò che lo rende diverso dal suo famigerato predecessore cinematografico. Nel frattempo, recuperate il trailer di Percy Jackson.

Il regista degli episodi 1 e 2, James Bobin, anche produttore esecutivo della serie, ha spiegato che con l'adattamento Disney+ "hanno avuto il vantaggio del tempo", aggiungendo che si è trovato d'accordo con il formato a puntate settimanali utilizzato dallo streamer:

"Voglio dire, abbiamo avuto il vantaggio del tempo, credo. Charles Dickens scriveva i libri a capitoli e poi li pubblicava una volta alla settimana, e questo era già un buon formato 150 anni fa, quindi mi piace l'idea".

Bobin ha insistito molto sul vantaggio di aver avuto più minutaggio a disposizione rispetto ai 90 minuti di un lungometraggio, che non sarebbero stati abbastanza a raccontare una storia così complicata.

"E penso che abbiamo avuto il vantaggio di avere mezz'ora o 40 minuti per raccontare la storia del libro a capitoli, questo è stato sicuramente un vantaggio per noi. Sai, in un film 90 minuti non sono molti per raccontare una storia così complicata. Ma no, non c'è nessuna lezione da trarre. E penso che quel film era quello che era e questo è quello che è, ed è semplicemente una cosa diversa".

Il produttore esecutivo/showrunner Dan Shotz ha sottolineato l'importanza di questo aspetto che lo show offre per raccontare questa "lunga, complicata... storia" e ha spiegato che "sono stati in grado di prendersi il tempo necessario" per concentrarsi sulle sue singole parti:

"C'erano alcuni vantaggi nel fare una serie. Avevamo a disposizione otto episodi. Si tratta di un viaggio lungo e complicato, parlo della storia. Quindi siamo stati in grado di prenderci il tempo necessario per raccontare ogni parte di questa storia nel modo migliore".

Il produttore esecutivo Joe Steinberg ha detto di essere a conoscenza del fatto che ci sono state "alcune decisioni che i fan non hanno amato", ma che era più importante concentrarsi sulle "scelte giuste" invece di cercare di "aggiustare" ciò che il film poteva aver sbagliato:

"In questo caso, da un lato eravamo consapevoli di alcune scelte che credo non siano piaciute ad alcuni fan. D'altra parte, credo che ci siamo impegnati più a fare ciò che ci sembrava giusto piuttosto che cercare di correggere quelle sbagliate - e abbiamo lavorato su quello. E... il risultato, credo, si spera sia più simile a qualcosa in cui credevamo profondamente che a qualcosa che stavamo cercando di correggere".

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo debutterà su Disney+ il 20 dicembre prossimo.