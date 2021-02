Percy Jackson, il dilemma dei fan: è giusto rivedere i film prima della serie Disney+?

Mentre proseguono i lavori sull'adattamento televisivo in sviluppo per Disney+, Percy Jackson è tornato in tendenza per via dei recenti aggiornamenti forniti dell'autore Rick Riordan, il quale ha affermato che la sceneggiatura dell'episodio pilota sta ricevendo un ottimo consenso.

Tra le tante questioni emerse dai tweet dei fan ne spicca in particolare una: è giusto rivedere i film di Percy Jackson in attesa della serie TV? Come molti di voi già sapranno, infatti, le pellicole targate 20th Century Fox uscite rispettivamente nel 2010 e 2013 - Il ladro dei fulmini e Il mare dei mostri - non hanno riscosso un particolare successo né tra la critica né tanto meno tra gli appassionati, con Riordan che è arrivato addirittura a definirli come "un lavoro di una vita buttato in un tritacarne".

Nel caso non aveste voglia di un rewatch dei film, oltre ovviamente a leggere i romanzi originali, c'è chi consiglia di dare un'occhiata a The Lightning Thief, musical basato su Percy Jackson la cui colonna sonora è interamente disponibile su Spotify. Dopo aver debuttato nell'Off Broadway nel 2017, lo spettacolo è stato portato oltreoceano nel 2019 per poi esordire a Broadway un anno dopo.

Nel frattempo, in attesa di svelare i primi dettagli sulla trama, Disney+ ha pubblicato il logo ufficiale della serie di Percy Jackson.