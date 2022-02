Percy Jackson su Disney Plus: il creatore della serie anticipa Monte Olimpo e Underworld!

Le riprese della serie tv di Percy Jackson attualmente in programmazione per il servizio di streaming on demand stanno per partire, e in una recente intervista promozionale il creatore della saga letteraria Rick Riordan ha anticipato la presenza del Monte Olimpo e dell'Underworld.

Sul suo sito web ufficiale, infatti, Riordan ha parlato dello stato dei lavori della produzione della serie, rivelando che la serie verrà girata nella città canadese di Vancouver, ai Mammoth Studios, dove i set sono attualmente in costruzione:

"Mi piacerebbe mostrarvi ciò che ho visto, ma è top secret, e poi se vedeste quello che la produzione sta costruendo per la serie probabilmente impazzireste! Per ora dovrete solo fidarvi di me: mi hanno fatto fare il giro completo dei set e sono rimasto sbalordito. Mi hanno portato ad esplorare gli uffici di produzione, dove attualmente sono in corso i lavori di preparazione per lo spettacolo. Abbiamo incontrato il nostro costumista, Tish Monaghan, che stava leggendo il Ladro di fulmini illustrato per cercare idee per i costumi (bella mossa!) e Dan Hennah, il nostro scenografo, il cui team è impegnato a creare il mondo visivo in cui Percy viaggerà. Le pareti del suo ufficio sono ricoperte da bellissime opere d'arte di luoghi tratti da quel volume: il Monte Olimpo, Underworld, Aunty Em, l'appartamento di Sally Jackson e molti altri, il tutto realizzato in un modo fedele ai libri ma anche con un tocco fresco e davvero eccitante. Dan Hennah, tra l'altro, viene dalla Nuova Zelanda e ha trascorso gli ultimi decenni a lavorare al Signore degli Anelli con Peter Jackson, quindi diciamo che è uno che sa come infondere la vita ai mondi magici".

La serie tv di Percy Jackson sarà esclusiva Disney Plus e saranno un reboot della saga cinematografica, composta dai due film Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: Il ladro di fulmini e Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: Il mare dei mostri. Attualmente si attendono notizie sulla data d'uscita e sui membri del cast.