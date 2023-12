Percy Jackson, Disney ha spoilerato una scena importantissima nel nuovo trailer?

Negli ultimi anni la piattaforma Disney+ ha permesso la produzione di numerose serie tv a cui i fan si sono immediatamente appassionati. Show come The Mandalorian, Ahsoka ed altre non legate necessariamente a Star Wars hanno arricchito il servizio. Uno degli ultimi rilasciati è il nuovo spettacolo Percy Jackson e Gli Dei dell'Olimpo.

Ecco quindi che, nel mentre che ci chiediamo se avete letto le ultime notizie sulla nuova serie di Harry Potter, sono state rilasciate nuove immagini dallo show tratto dai romanzi di Rick Riordan.

In occasione del panel al New York Comic Con è stata mostrata una scena in particolare che si è di certo distinta dalle altre, in quanto fino ad ora non era mai stata trasposta sullo schermo, neanche nella saga cinematografica.

Stiamo parlando dell'iconico gioco di cattura la bandiera, in cui Percy Jackson combatte Clarisse La Rue e fa da pedina per il piano, che si rivelerà vincente, di Annabeth Chase. Sia nei romanzi che nella serie il momento culmina con la rivelazione del padre del protagonista, Poseidone.

Nel trailer che è stato mostrato però il momento si interrompe proprio sul più bello, lasciando solo intravedere un tridente luminoso che compare sopra la testa dell'eroe. Lo spot completo potete trovarlo, come sempre, in calce a questa notizia.

In attesa di saperne di più, potete leggere la nostra recensione dello show su Scott Pilgrim.