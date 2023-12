Percy Jackson, la doppia identità dei protagonisti nei nuovi poster!

Percy, Annabeth e Grover: sono loro i protagonisti dei nuovi poster ufficiali di Disney+. Come potrete vedere dalle immagini che vi abbiamo riportato (le troverete in fondo alla notizia), essi sono "dipinti" in primissimo piano, ma il loro viso è...a metà?.

Infatti a sinistra possiamo assistere alla loro forma "normale": come si presentano ogni giorno, in situazioni quotidiane...insomma, alle persone comuni. A destra, invece, c'è il loro aspetto quando si trovano nel Campo Mezzosangue, campo diretto dal dio Dioniso e mirato all'addestramento dei semidei.

Tutti e tre i personaggi sono raffigurati in questo modo (hanno anche un elmo in testa!), ma c'è una differenza sostanziale: mentre Annabeth ha una collanina con cinque ciondoli e un anello, Percy ne ha solamente il cordino. Perché il protagonista non ha ciondoli sulla collanina? Ogni pezzo inserito nel filo si riferisce infatti a un anno passato nel Campo Mezzosangue. Per Annabeth dunque è il quinto anno passato in quel luogo, mentre per Percy è il primo (da iniziare).

La realizzazione dei poster sembra essere davvero attenta ai particolari della storia e dei personaggi singoli. Grover infatti, nella sua "parte destra" è inquadrato con le sue piccole corna e le orecchie appuntite, mostrandoci la forma che assumerà nel Campo.

Siete curiosi di vedere la serie? Vi informiamo che Percy Jackson arriverà su Disney+ mercoledì 20 dicembre. Non perdetevelo! Nel frattempo vi rimandiamo al trailer ufficiale di Percy Jackson.