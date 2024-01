Percy Jackson, tutti gli Easter Egg del quinto episodio della serie Disney+

I produttori della serie targata Disney+ hanno parlato dei cambiamenti di Percy Jackson rispetto al libro da cui è tratto: tra serie tv e romanzi ci sono infatti numerose differenze, sebbene l'intenzione sia quella di onorare totalmente lo spirito dell'opera originaria.

Percy Jackson e Gli Dei dell'Olimpo è adattamento di un romanzo specifico della famosa saga scritta da Rick Riordan: Percy Jackson e il Ladro di Fulmini. Tra l'altro, Riordan in persona appare in Percy Jackson con un cameo. Per la gioia dei fan, i produttori della serie Disney si sono impegnati ad inserire all'interno del racconto numerosi indizi e rimandi agli altri libri: è possibile trovare questi Easter Egg a partire dal primo episodio. L'episodio 5, disponibile sulla piattaforma streaming dal 10 gennaio, non fa eccezione.

L'episodio 5 introduce nuove divinità e, soprattutto, esplora il legame tra Percy e Annabeth. Uno degli eventi fondamentali di questa puntata è l'incontro di Annabeth con le Tre Parche. Nel libro è Percy Jackson a notarle per primo, non Annabeth, che invece le vedrà soltanto in un secondo momento. La serie Disney sceglie di anticipare questo evento, aggiungendo ulteriore tensione agli avvenimenti che seguiranno e al modo in cui Annabeth li vivrà.

Sempre a proposito di Annabeth, il quinto episodio regala ai fan il momento che aspettavano sin dall'inizio: Annabeth si rivolge a Percy con il soprannome "Testa d'Alghe", ben noto agli appassionati dei romanzi. Un nomignolo che, da iniziale insulto, si trasformerà in epiteto affettuoso, sancendo l'evoluzione del legame tra i due protagonisti.

Infine, proprio come è accaduto per Hermes nell'episodio 3, nel quinto episodio viene introdotto il personaggio di Efesto: la serie ne approfondisce la storia, con una particolare attenzione al legame con la madre, Hera. Efesto è una figura determinante, che compare soltanto nel quarto libro della saga, Percy Jackson e La battaglia del Labirinto.

Siete riusciti a trovare altri Easter Egg negli episodi usciti fino ad adesso su Disney+? Scrivetecelo nei commenti!