Percy Jackson, gli Easter-egg del libro che forse non avete notato nel finale

Dopo la conclusione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, c'è ancora molto da scoprire. Il finale, "La profezia si avvera", ha terminato la storia con Percy (Walker Scobell) che ha combattuto contro Ares (Adam Copeland), restituito la folgore di Zeus e scoperto la vera identità del suo più grande nemico. Ecco quindi tutti gli easter-egg scovati.

Percy e Luke. Nel finale di stagione, un flashback mostra Percy e Luke che si allenano da soli nei boschi, mentre Luke mette in guardia Percy dai pericoli della vita da semidio, preparandosi a metterlo contro gli dei. Per certi versi, questa scena è parallela a quella del libro, anche se ha un aspetto molto diverso.

Nel libro, Luke dà una lezione di combattimento con la spada a molti campeggiatori, ma Percy è il suo compagno di armi. Non c'è alcun discorso che suggerisca l'animosità di Luke nei confronti degli dei. È invece significativo il fatto che Percy non riesca a sconfiggere Luke finché non viene immerso nell'acqua e diventa magicamente uno spadaccino molto più bravo. La scena nello show è così diversa dall'originale che non può essere considerata la stessa, ma mostra la volontà di Luke di addestrare Percy nonostante sappia che andrà alla ricerca dell'oggetto da lui rubato.

La paura dei ragni di Annabeth. Questa paura di Annabeth compare in tutti i libri, ma diventa più significativa nella saga spin-off di Riordan, Eroi dell'Olimpo, dove deve affrontare Aracne. Lo show non ha mai esplorato questo aspetto del personaggio, quindi sembra strano che venga fuori in una scena senza Annabeth.

Tuttavia, il richiamo alla paura si inserisce nel contesto, poiché Luke paragona la reazione di Annabeth a un ragno e la sua capacità di ucciderlo alla gestione di semidei pericolosi da parte degli dei, ma serve anche come sottile accenno a ciò che attende Annabeth, anche se chi non ha letto i libri potrebbe non essersene reso conto.

Le collane. Nel corso della serie sono apparse le collane di perline del Campo Mezzosangue, anche se non ne è stato mai spiegato il significato. I libri descrivono come queste collane commemorino ogni estate in cui un semidio frequenta il campo, dimostrando visivamente quanto tempo un campeggiatore è sopravvissuto da quando è venuto a conoscenza della sua eredità. Ogni estate, una perlina dipinta a significare un evento importante viene aggiunta alla collana di ogni campeggiatore, e lo show include tranquillamente questo dettaglio. Da quando è arrivato al campo, Percy ha indossato un filo vuoto perché non ha ancora completato un'estate. Tuttavia, il finale mostra una nuova perlina sulle collane di Percy e Annabeth.

Quando Percy, Annabeth e Grover si salutano, c'è una chiara immagine di Percy che indossa una perlina sulla sua collana, che corrisponde alla nuova aggiunta a quella di Annabeth. La nuova perla è nera e, a un attento esame, mostra un tridente blu. Questo vuole rappresentare l'arrivo di Percy, figlio di Poseidone (Toby Stephens), la cui ricerca è stata l'evento più significativo dell'estate. Sebbene abbia un impatto minimo sulla storia in sé, il mantenimento di questa tradizione è un tocco di classe.

La partenza di Grover. Il fatto che Grover salpi può sembrare strano a chi non ha letto i libri, ma questo viaggio è il punto di partenza del secondo libro, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: il mare dei mostri. Si tratta di un caso interessante, perché potrebbe benissimo essere un modo per spianare la strada alla seconda stagione di Percy Jackson su Disney+.

I pancake blu. Quando Percy torna alla vita di tutti i giorni alla fine della stagione, sua madre Sally (Virginia Kull) gli prepara la colazione, ma non è esattamente normale, perché Sally cucina dei pancake blu per suo figlio. Nei libri, Percy mangia cibo blu ogni volta che è possibile, persino convincendo la magia del Campo Mezzosangue a servirgli una Coca blu. L'amore di Percy per il cibo blu è un atto di sfida che lui e Sally condividono nei confronti del patrigno Gabe (Timm Sharp), che insiste sul fatto che il cibo non possa essere blu.