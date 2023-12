Percy Jackson, un famoso personaggio dei libri eliminato a causa del budget?

Ormai non manca molto prima che Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo venga ufficialmente rilasciato sulla piattaforma Disney+. Lo show porta sulle spalle l'ardua responsabilità di riproporre gli eventi dei romanzi dopo che negli anni passati erano già stati proposti attraverso dei lungometraggi nelle sale cinematografiche.

Ecco però che, mentre noi ci chiediamo se abbiamo davvero bisogno di una serie su Harry Potter, lo spettacolo con protagonista Walker Scobell sembra già partire con il piede sbagliato, ancora prima di iniziare.

Infatti, sebbene lo show sia stato pubblicizzato fino ad ora come molto più fedele ai libri rispetto ai più vecchi film, sembra che non lo sarà comunque completamente. In tal senso alcune linee narrative potrebbero mancare completamente.

Secondo quanto riportato da un post su Mythomagic, società di produzione gestita da Rick e Becky Riordan, per questioni di budget, probabilmente legate agli effetti visivi, nella nuova serie non ci sarà il personaggio di Argus.

La pubblicazione precisa che: "Abbiamo lavorato molto duramente per includere Argus, ma quando ci siamo resi conti che la maggior parte dei soldi sarebbero stati spesi per tutti quegli occhi abbiamo dovuto ricrederci".

A questo punto però c'è da chiedersi quali altri personaggi potrebbero essere assenti in Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo. Voi che ne pensate?