Percy Jackson, i fan non vedono l'ora: il trailer registra grandi numeri

Con l'arrivo della nuova serie Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, la Disney sapeva di avere tra le mani un nuovo potenziale franchise da sfruttare appieno anche se c'era una certa incertezza sul tipo di risultati che avrebbe raggiunto. Se il buongiorno di vede dal mattino, è confortante per lo studio che il trailer abbia registrato grandi numeri.

Il full trailer di Percy Jackson ha totalizzato oltre 84 milioni di visualizzazioni nei primi 10 giorni dalla sua diffusione in streaming. Oltre alle visualizzazioni, il trailer ha raggiunto 124 milioni di persone, mentre ha ricevuto quasi due milioni di contatti sui canali social media ufficiali della Disney.

Secondo quanto riportato da Deadline, Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo si è classificato al secondo posto per quanto riguarda le visualizzazioni dei video sui principali social network, tra cui Facebook, X/Twitter, TikTok e YouTube nello stesso arco di tempo.

Come già anticipato dagli showrunner Dan Shotz e Jonathan E. Steinberg, la prima stagione della serie coprirà l'arco narrativo del primo libro, Il ladro di fulmini.

"Sapevamo che il primo libro avrebbe costituito la base della prima stagione, quindi abbiamo intrapreso il viaggio di quel libro e sapevamo che dovevamo inserirlo in questo nuovo medium, ma dovevamo anche ritmarlo in modo da far sentire che ci stavamo muovendo in avanti", aveva detto Shotz in una precedente intervista. "È un'avventura. È un viaggio. È come un viaggio attraverso l'America. Dovevamo fare in modo che si adattasse al nuovo formato".

"Quando abbiamo accettato l'idea, quando abbiamo iniziato a conoscere Rick e Becky (Riordan), è stata fatta la promessa che ci sarebbe stata molta attenzione al materiale di partenza", aveva aggiunto Steinberg.

"Non si trattava solo di cercare di portare il libro sullo schermo o di immettere qualcosa sul mercato, ma di cercare di abbracciare davvero ciò che rendeva speciale l'esperienza che le persone hanno avuto con i libri e di trovare un modo per tradurlo. Penso che tutti, dagli studios, dalla 20th a Disney+, a Rick e Becky e al nostro team, si siano davvero resi conto che questo sarebbe stato qualcosa di cui ci si sarebbe presi cura".

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo debutterà su Disney+ il 20 dicembre prossimo.