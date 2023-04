Percy Jackson: i fan in rivolta contro il reboot di Harry Potter

Nei prossimi anni assisteremo al riavvio di alcuni franchise in formato tv, come quello dedicato a Percy Jackson, è inoltre stato annunciato anche quello dedicato ad Harry Potter, ma questo ha fatto infuriare i fan dei romanzi di Rick Riordan.

I fan di Percy Jackson e dei romanzi di J.K. Rowling si sono scambiati messaggi online, in seguito alle notizia secondo cui Harry Potter prossimo ad un reboot su HBO.

Tuttavia, mentre lo status dei lavori su tale progetto rimane non confermato, i fan della serie tratta dai romanzi di Riordan hanno subito appreso la notizia in maniera negativa, cogliendo il tutto come una sfida, dato il già annunciato ritorno del loro franchise preferito anch'esso in formato televisivo.

"Percy Jackson l'ha fatto per primo" ha scritto un utente ad un altro, scherzando sul fatto che la serie "supererà Harry Potter sotto ogni aspetto".

Alcuni appassionati sostengono persino che i dirigenti Warner sapessero bene dell'arrivo della serie su Percy Jackson ed hanno dovuto inventarsi qualcosa per poter rivaleggiare. Altri ancora sono stati più diretti sostenendo che "a nessuno importa di un ritorno ad Hogwarts".

Altri fan sono stati invece più critici in merito alla notizia del ritorno sul piccolo schermo del maghetto, affermando "Percy Jackson necessitava di un riavvio dato che i film sono pessimi, ma Harry Potter no".

In mezzo a tutto questo si aggiunge anche una notizia clamorosa, ossia la conferma da parte di Rick Riordan, che la seconda stagione di Percy Jackson è in lavorazione.

Se volete dare un'occhiata ad alcuni tweet dei fan qui presi in esame li trovate, come sempre, in calce a questa notizia.