Percy Jackson, i fan vogliono Logan Lerman nel ruolo di Poseidone per la serie Disney

Poche ore fa è stata ufficializzata la notizia della serie Percy Jackson e gli dèi dell'Olimpo destinata a Disney+ e ora la produzione è alla ricerca del protagonista. Rick Riordan ha condiviso la notizia sui social. E nonostante sia ormai troppo maturo per tornare ad interpretare Percy Jackson, i fan vorrebbero Logan Lerman in un altro ruolo.

Gli appassionati vorrebbero la star di Noi siamo infinito nel ruolo del padre di Percy, Poseidone, interpretato da Kevin McKidd nell'adattamento cinematografico del 2010. Certamente inserire Logan Lerman nel film aiuterebbe moltissimo il nuovo franchise. Ora ufficialmente Rick Riordan ha annunciato l'inizio del casting.

La scorsa estate Logan Lerman disse:"Onestamente, sono stupito da questo e lusingato che la gente parli ancora di Percy Jackson".



Alla domanda specifica su Poseidone, Lerman ha dichiarato:"Sì, potenzialmente, dipende, è presto adesso. Di solito si inizia con un annuncio per progetti come questo. Quindi hanno annunciato lo sviluppo di questo show, mi chiedo quando saranno pronti a farlo. Devono approvare gli script, preventivarli e lanciarli. Fai tutto questo. Potrebbe anche essere una via d'uscita per loro. Sono curioso nel caso ci fosse un ruolo interessante per me, o cose del genere. Lo prenderei sicuramente in considerazione".

A causa di questa risposta da quel momento i fan hanno iniziato una campagna social per spingere la produzione ad affidare il ruolo di Poseidone a Lerman.



Ma chi interpreterà il protagonista della serie tv Percy Jackson? Voi avete qualche idea?