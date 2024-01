Percy Jackson, il finale della serie Disney+ promette una seconda stagione?

Dopo una lunga attesa, i fan hanno potuto finalmente dimenticare i due pessimi adattamenti cinematografici per gustarsi questo nuovo adattamento televisivo di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo. Nella giornata di oggi è approdato in streaming l'ottavo e ultimo episodio della prima stagione, ma questo rimanda a ciò che vedremo nella prossima?

Il finale di stagione di Percy Jackson e l'Olimpo vede il protagonista (Walker Scobell) confrontarsi con due potenti divinità greche, condividere scene emozionanti con entrambi i suoi genitori e scoprire che potrebbero esserci altre sfide da affrontare. In linea con la struttura de Il ladro di fulmini, il romanzo di Rick Riordan da cui è tratta questa stagione, il finale mette in scena diverse scene ad alta tensione che sembrano tutti momenti culminanti della storia, per poi costruire un altro grande momento.

In primo luogo, Percy affronta Ares (Adam Copeland) nella speranza di recuperare il timone di Ade ed evitare una guerra totale tra gli dei e le sue disastrose conseguenze per l'umanità. Dopo aver affrontato con successo il dio della guerra - con un piccolo aiuto da parte del mare - si reca sull'Olimpo per restituire il fulmine maestro a Zeus (Lance Reddick, in uno dei suoi ultimi ruoli da attore prima della sua morte, avvenuta nel marzo 2023).

Zeus è comunque pronto a entrare in guerra, finché il padre di Percy, Poseidone (Toby Stephens), non interviene e si arrende prima che il combattimento abbia inizio. Padre e figlio condividono finalmente un momento insieme prima che Percy torni a ricevere un'accoglienza da eroe al Campo Mezzosangue.

La festa, però, dura poco, perché Luke (Charlie Bushnell) rivela quello che Percy aveva già ampiamente capito: ha aiutato a orchestrare l'imminente guerra per conto di Crono, il Titano che ha perseguitato i sogni di Percy per tutta la stagione e che sta cercando di vendicarsi dei suoi figli, gli Olimpi. Annabeth (Leah Sava Jeffries) interviene per aiutare Percy a respingere un attacco di Luke, che poi scompare.

Dopo tutte queste scene molto intense, però, il finale ha un tono più allegro e rilassato, con Percy, Annabeth e Grover (Aryan Simhadri) che si salutano per il momento (e Grover che si è guadagnato la licenza di ricercatore).

Il trio si abbraccia all'albero di Thalia e Percy se ne va, ancora incerto sul fatto che Ade abbia rispettato la sua parte dell'accordo per riportare sua madre dagli inferi. Percy è comunque il figlio di Sally Jackson e, dopo una finta sequenza di sogni, Sally (Virginia Kull) lo sveglia per iniziare la giornata. È un finale di stagione che scalda il cuore, anche se promette di più.

Al momento attuale, Disney non ha ancora rinnovato Percy Jackson per una seconda stagione, ma visti i risultati in streaming la conferma non tarderà ad arrivare.

Il co-creatore e co-showrunner Jonathan Steinberg ha dichiarato che, nel seguire il modello stabilito dal libro per il finale di stagione, lui e il co-showrunner Dan Shotz sono andati "a sentimento" nel decidere come dare il giusto peso a ogni scena chiave.

"Se hai una serie di scene che sembrano tutte un finale, devono essere finali di cose diverse, e ognuna deve confluire nella successiva", ha dichiarato Steinberg a The Hollywood Reporter. "Tutte hanno l'impressione di essere un commento leggermente diverso, perché ci sono tutti questi motivi e priorità diverse".