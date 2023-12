Percy Jackson più forte di Harry Potter? L'attore della serie Disney+ sfida il maghetto

La star della serie tv Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, Walker Scobell, ha partecipato ad un evento a New York City qualche giorno fa e ha preso le difese del suo personaggio fantasy, affermando con certezza che in un ipotetico duello sconfiggerebbe sicuramente anche Harry Potter. Lo show sarà su Disney+ il 20 dicembre.

Nella lavorazione è stato coinvolto anche l'autore dei romanzi Rick Riordan, un dettaglio che non è sfuggito agli appassionati, consapevoli di poter avere l'occasione di vedere un prodotto estremamente fedele al materiale di partenza. Su Everyeye trovate il trailer di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo.



Al podcast Happy So Confused, Walker Scobell ha affermato che il duello con Harry Potter non sarebbe affatto una lotta e che se Percy dovesse far squadra con un personaggio dei fumetti sceglierebbe Spider-Man; l'attore è un accanito appassionato dell'universo Marvel.

Ma Harry Potter è lo sfidante che vorrebbe affrontare e Scobell è sicuro che Percy Jackson avrebbe la meglio, supportato dal collega Aryan Simhadri e dalla produttrice Becky Riordan.



D'altronde, Walker Scobell è da sempre un grande fan di Percy Jackson:"Il giorno in cui ho capito davvero che stavamo girando Percy Jackson è stata la prima volta che siamo andati al campo... E indossavo una vera maglietta del Campo Mezzosangue". La passione di Scobell per il personaggio ha conquistato da subito i fan di Percy Jackson, che sperano di poter assistere ad una rappresentazione degna dei romanzi di Rick Riordan.

Tuttavia, un famoso personaggio di Percy Jackson è stato eliminato dalla trasposizione a causa del budget, secondo le ultime indiscrezione.