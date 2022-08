Percy Jackson: nelle foto della serie una scena cruciale dei romanzi!

Nonostante il leggero malcontento sul cast nel passaggio dal grande schermo al piccolo, sembra che il nuovo adattamento seriale a titolo Percy Jackson and the Olympians abbia intenzione di portare il meglio dei romanzi. Ora una nuova coppia di foto di scena ci rivela un momento cruciale della saga letteraria.

Quando parliamo di malcontento in fatto di cast, ci riferiamo ovviamente alle nuove dichiarazioni di Logan Lerman – il Perseo originale nella saga di film – sul suo mancato coinvolgimento in Percy Jackson and the Olympians. Nel frattempo però procedono le riprese, a pieno ritmo per rispettare quantomeno la data già piuttosto inoltrata che segna l’arrivo della serie al 2024. Questo ci permette di dare continui sguardi al set di Percy Jackson and the Olympians e uno degli ultimi ha rivelato un importante passaggio ripreso direttamente dai romanzi, segno che la serie intende mostrarsi quanto più possibile fedele al materiale di partenza.

Si tratta di uno dei momenti cruciali del romanzo Il ladro di fulmini di Rick Riordan, primo della serie di cinque romanzi di cui si sarebbe costituita la saga letteraria. Le star principali Walker Scobell, Leah Jeffries e Aryan Simhadri sono stati avvistate sul set mentre fanno squadra per la scena ambientata al Gateway Arch, durante la quale il trio si trova a dover combattere – e poi fuggire – da un'Echidna e una Chimera. Trovate il post in calce all’articolo.

Anche se la scena dovesse essere riadattata di poco nell’adattamento, uno dei momenti iniziali del libro si svolge in un museo, anche se Rick Riordan vi incluse solo Percy (Scobell) e Grover (Simhadri). A essere onesti c’è anche un’altra importante battaglia museale nel terzo libro della serie, The Titan's Curse, ma non dovrebbe essere contemplata perché secondo quanto anticipato la nuova serie Disney+ dovrebbe riadattare un solo romanzo per ogni stagione.