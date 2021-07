Percy Jackson, iniziata la fase di scrittura della serie Disney+

Con grande calma la serie tv su Percy Jackson si sta avvicinando alla fase di produzione. Da ieri sono iniziati i lavori di scrittura nella Writer's Room per creare lo show reboot per Disney+. Rick Riordan e il suo team hanno avuto l'opportunità di sviluppare una nuova versione del franchise per la tv dopo i film destinati al cinema.

La notizia dell'inizio della scrittura è stata data dalla moglie di Rick Riordan, Becky, che ha condiviso un'anteprima del software che il gruppo di autori sta usando per rilanciare la saga di Percy Jackson.

Lo scorso mese di gennaio Riordan condivise un lungo aggiornamento sul suo blog personale, svelando che i dirigenti dello studio hanno adorato la sceneggiatura del pilot che lui stesso ha contribuito a scrivere.



L'annuncio ufficiale di una serie tv su Percy Jackson è arrivato soltanto in primavera, confermando le indiscrezioni del passato.

"Negli ultimi dieci anni avete lavorato duramente per sostenere un fedele adattamento sullo schermo del mondo di Percy Jackson. Alcuni di voi hanno persino suggerito che sarebbe stata una grande serie per Disney+. Non potremmo essere più d'accordo!" aveva esclamato Riordan.



"Non possiamo dire molto di più in questa fase ma siamo molto entusiasti dell'idea di una serie live action di altissima qualità, seguendo la trama della serie originale di cinque libri di Percy Jackson, a partire da The Lightning" ribadì.



In queste settimane i fan hanno espresso il desiderio di vedere Logan Lerman nei panni di Poseidone. Ricordiamo che Lerman ha interpretato Percy Jackson nei film per il cinema.