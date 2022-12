Percy Jackson, Jessica Parker Kennedy sulla sua Medusa: 'Motion capture sulla mia testa'

Manca davvero poco al termine delle riprese della serie su Percy Jackson e nel fermento generale arrivano sempre più curiosità sugli effetti speciali e sul nuovissimo cast. Recentemente Jessica Parker Kennedy, che interpreta Medusa, ha parlato della motion capture utilizzata per i suoi serpenti.

In una recente intervista per Cageside Press, l'attrice che interpreterà Medusa nella serie Percy Jackson and the Olympians ha parlato delle sfide riscontrate nell'interpretare il celebre personaggio mitologico:"Parte delle scene che abbiamo girato erano con dei dei protesi a forma di serpenti, quindi quello è stato molto figo. Per altre scene avevo un sistema di motion capture sulla mia testa, che è un piccolo cappello ridicolo e orribile che non piace a nessuno".

Pare dunque che non sia stato gradevole recitare con quel sistema di motion capture, ma ad ogni modo: "Bisogna immergersi profondamente nel personaggio e fare il meglio che puoi, ma è comunque facile farlo perché la serie è scritta davvero bene. Il pubblico la amerà". Jessica non è poi la prima ad affermare che la serie Disney+ su Percy Jackson sarà incredibile.

Dunque, a detta dell'attrice, la serie su Percy Jackson è estremamente ben scritta e verrà apprezzata fortemente. Non ci resta allora che aspettare: Percy Jackson and the Olympians sarà disponibile su Disney+ nel 2024.