Percy Jackson, Leah Jefferies: 'Fingermi infastidita da Percy? La cosa più semplice'

Leah Sava Jeffries ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua esperienza sul set di Percy Jackson and the Olympians: l'attrice di Annabeth Chase ha parlato di come sia stato facile identificarsi con il suo personaggio, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con Percy, interpretato da Walker Scobell.

Jeffries ha dichiarato di aver sentito molta affinità con la dinamica tra Annabeth e Percy, dove la prima, pur essendo molto affezionata al protagonista, ne è spesso esasperata. "Loro erano tipo "Vogliamo che provi così, vogliamo che provi ad essere più carina con Percy" il che accadeva raramente" ha affermato scherzosamente Jeffries in un'intervista per TheWrap. Lo stesso Scobell ha confermato quanto detto da Jeffries, ammettendo che era una circostanza "rara rara", mentre la co-star Aryan Simhadri ha aggiunto che questa dinamica si verifica "sul set e fuori dal set".

Percy Jackson and the Olympians, in arrivo mercoledì 20 dicembre su Disney+, è incentrato su Percy e la sua missione di trovare la Folgore Olimpica di Zeus. Era stata rubata e gli dei lo ritengono responsabile, perciò gli hanno affidato il compito di trovarla e ritornarla. Con Annabeth e il suo amico e protettore Grover al suo fianco, il trio affronterà un'avventura pericolosa. La serie è un adattamento dell'omonima serie di libri scritti da Rick Riordan. Qui più informazioni sulla trama di Percy Jackson and the Olympians.

"A volte erano tipo "Voglio che tu faccia finta di essere molto infastidita da Percy", il che era molto facile , in realtà! Quindi quella è stata la cosa meno difficile, capisci che intendo?" ha aggiunto Jeffries. La parte davvero più difficile del ruolo di Annabeth è stata costruire il personaggio prima di passare sotto la guida di Rick Riordan: "Penso che la sfida fosse divertente! Mi sono divertita a costruire il mio personaggio. Penso che prima di ricevere i consigli di Mr. Rick, quella fosse probabilmente la parte difficile e più stressante, decidere da dove avrei cominciato".

