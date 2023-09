Percy Jackson, Leah Jeffries ora viene festeggiata dai fan dopo gli insulti razzisti

La nuova serie su Percy Jackson arriverà ufficialmente sulla piattaforma Disney+ il prossimo 20 dicembre. Nel corso dei mesi passati sono state molte le polemiche dietro alla realizzazione dello show, soprattutto in quanto il progetto arriva anni dopo le amate trasposizioni cinematografiche, naturale che la fidelizzazione del pubblico sia poca.

Nonostante tutto però, sembra per per gli appassionati del franchise questo autunno sarà assolutamente da ricordare in positivo, infatti a tra non molto uscirà un nuovo romanzo ufficiale e poi ci sarà il debutto della serie su Percy Jackson, sicuramente quindi non mancherà del materiale su cui rifarsi nei tempi prossimi.

Prima che tutto ciò avvenga però, oggi una delle protagoniste del nuovo show per il piccolo schermo è sotto gli occhi di tutti, oggi infatti è il compleanno dell'interprete di Atena, Annabeth Chase, Leah Jeffreis.

Ecco quindi che in molti sui social si sono esposti in prima persona per farle gli auguri. "Buon quattordicesimo compleanno Leah! Farà il suo atteso debutto nella nuova serie su Percy Jackson!".

Altri invece hanno detto: "Un felice compleanno alla nostra Wise Girl! Il coraggio, l'ingegno, la leadership, incarna tutte le migliori qualità!". Altri ancora potete trovarli in calce alla notizia.

Voi che cosa ne pensate? Ecco il primo trailer della serie su Percy Jackson. Oltretutto, sapevate che la serie HBO su Harry Potter sarà più fedele ai libri?