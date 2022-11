Percy Jackson, Lin-Manuel Miranda sarà Hermes nella serie Disney+!

Continua a prender forma l'Olimpo del Percy Jackson targato Disney+: la serie basata sui libri di Rick Riordan è ancora alla ricerca degli elementi che andranno a completare un cast decisamente ambizioso, come conferma la new entry annunciata in queste ore per il ruolo di una delle divinità greche presenti in questa prima stagione.

Mentre i fan si scatenano nel tentativo di indovinare chi sarà Ares in Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo (Karl Urban e Jon Bernthal tra i nomi più quotati), Disney prende tutti in contropiede e procede ad annunciare il volto di Hermes, che nello show destinato al catalogo della piattaforma streaming di casa sarà quindi interpretato da Lin-Manuel Miranda!

Una scelta evidentemente non casuale, quella della produzione: oltre ad essere ormai da anni sulla cresta dell'onda, tra un Hamilton e un Tick, Tick... Boom!, per non parlare delle numerose e proficue collaborazioni con Disney stessa, Miranda è infatti anche un noto conoscitore del materiale di partenza, essendo il figlio dell'attore grande fan della saga, come dichiarato qualche tempo fa dal diretto interessato.

L'arrivo di Lin-Manuel Miranda sembra dunque lasciar ben sperare sulla riuscita finale, proprio come le parole con cui Rick Riordan promette ai fan l'adattamento che desiderano da sempre. Ci sarà da fidarsi? Noi speriamo decisamente di sì!