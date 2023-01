Percy Jackson, Logan Lerman dà un consiglio al giovane cast della serie Disney+

Nel corso di questo 2023 dovrebbe avvenire il debutto di Percy Jackson and the Olympians, la nuova serie Disney+ basata sui romanzi di Rick Riordan già arrivati al cinema all'inizio degli anni '10. Ora, proprio la star del franchise cinematografico, Logan Lerman, ha voluto dare un consiglio ai giovanissimi membri del nuovo cast dello show.

Nel corso di un'intervista realizzata per la promozione della Stagione 2 di Hunters, in arrivo su Prime Video, a Lerman è stato chiesto un parere sulla serie tv in arrivo basata sui romanzi di Percy Jackson, ruolo che ha interpretato in due film e che ha lanciato la sua carriera di attore. L'unico consiglio di Lerman al giovane Walter Scobell, che interpreterà il giovane Percy? Godersi il più possibile questo momento.

"Non credo che abbia bisogno di consigli. Il ragazzo ha davvero talento. L'unico consiglio che posso dargli è di godersi il lavoro mentre lo fa. Penso che quando si è giovani, almeno quando lo ero io [interpretando Percy Jackson], ci si dimentica quasi di goderselo mentre se ne fa parte. Io mi sono davvero divertito mentre lo facevo. Devi solo cogliere ogni secondo e goderti la novità di quello che stai facendo e di essere parte di una cosa del genere. Questa sarebbe l'unica cosa che gli direi. Mi sentirei un po' un idiota a dargli consigli. Sei un grande. Sei lì per un motivo. Fai il tuo lavoro".

Nonostante siano passati anni dalla trasposizione cinematografica, Lerman sente che la nuova serie su Percy Jackson potrebbe rivelarsi un successo inatteso:

"Penso che questo adattamento sarà grandioso. Penso che gli attori siano molto bravi e che il team creativo sia fantastico. Ovviamente si tratta di Rick Riordan. Sarà esattamente come dovrebbe essere e spero che piaccia ai fan. Lo guarderò sicuramente. Sono curioso di vedere cosa ne faranno. Non ho dubbi sul fatto che sarà grandioso".

La serie, indirizzata principalmente ad un pubblico tra i 13 e i 16 anni, riuscirà a conquistare gli spettatori? La lavorazione della prima stagione sembra essersi rivelata parecchio soddisfacente, tanto che un membro del cast non vede l'ora di tornare nella stagione 2 di Percy Jackson.