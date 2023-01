Percy Jackson, Logan Lerman sarà Poseidone? 'Non sono abbastanza vecchio'

Tra la fine di quest'anno e il 2024 arriverà la serie su Collider. Chiaramente molti dei fan desiderano il ritorno del Percy Originale, Logan Lerman, questa volta però chiaramente in un ruolo diverso. L'attore però non sembra essere sulla stessa lunghezza d'onda.

"Le persone mi chiedono sempre se interpreterò Poseidone e io mi dico 'Ma sono abbastanza vecchio per interpretarlo? Non penso di essere abbastanza grande per Poseidone! Non penso che mi darei quel ruolo se facessi part del team creativo. Non so, ma comunque è tutto un 'se', quindi non saprei", ha rivelato Logan Lerman in un'intervista per Esquire.

La nuova serie su Percy Jackson in arrivo sarà piena di novità: ad esempio ci saranno anche Poseidone e Zeus, oltre ad Ade, tra le nuove divinità.

"Non penso di essere giusto per quel ruolo. E poi non so neanche se sarebbe interessante per me, del tipo: non so come sarebbe. Comunque non è un segreto che sta per essere annunciato o cose così. Me lo chiedono in tanti, e mi dispiace deludere le persone dicendo 'No, non so niente, non sono stato coinvolto', ma è la verità", continua l'attore.

Insomma, Lerman non rede di essere la scelta giusta per quel ruolo, né sembrerebbe particolarmente interessato nell'interpretarlo. Ma ad oggi non è ancora chiaro chi interpreterà Poseidone, quindi non è possibile escludere nessuna opzione.