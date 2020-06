Percy Jackson, Logan Lerman potrebbe avere un ruolo nell'attesissimo reboot di Disney+

Dopo l'annuncio del reboot di Percy Jackson molte sono le indiscrezioni che si susseguono sul cast.

In proposito è di recente intervenuto Logam Lerman, star dei film, che tutto il fan base vorrebbe vedere vestire quanto meno i panni di una divinità nel nuovo show targato Disney+. I social network nell'ultimo periodo sono strapieni di petizione in favore dell'attore. In molti vorrebbero che interpretasse Poseidone nella nuova versione.

Intervenuto ad Enterteinment Tonight l'attore ha detto: "Onestamente, sono molto sorpreso e lusingato del fatto che la gente parli ancora della serie di film di Percy Jackson. Rimasto bloccato a casa, ho visto e letto molte cose". Alla domanda sul ruolo di Poseidone, ha continuato: "Sì, potenzialmente ne sarei entusiasta, bisogna però attendere. È molto prematuro parlarne adesso. Di solito passa molto tempo tra l'annuncio e la realizzazione di un grande progetto. Quindi, hanno annunciato lo sviluppo di questo spettacolo. Ma io mi chiedo quando saranno pronti a farlo. Devono approvare gli script, preventivarli e lanciarli. Fare molte cose organizzative insomma. Quindi, sono curioso di sapere se potrebbe esserci un ruolo interessante per me o qualcosa del genere. Lo prenderei sicuramente in considerazione".

L'attore ormai cresciuto, difficilmente potrà riavere il ruolo che gli era stato assegnato nei film. Possiamo quindi affermare con assoluta certezza almeno che Logan Lerman non sarà Percy Jackson.

Su Twitter invece l'autore della serie di romanzi, Rick Riordan ha detto: "Negli ultimi dieci anni, cari fan, avete lavorato duramente per sostenere un fedele adattamento sullo schermo del mondo di Percy Jackson. Alcuni di voi hanno persino suggerito che sarebbe stata una grande serie per Disney +. Non potremmo essere più d'accordo! Non possiamo dire ancora molto in questa fase, ma siamo molto entusiasti dell'idea di una serie live-action di altissima qualità che segue la trama della serie originale dei cinque libri di Percy Jackson. Becky ed io saremo coinvolti di persona in ogni aspetto dello show. Ci saranno molte più notizie in futuro, ma per ora, abbiamo molto lavoro da fare! Allacciate le cinture miei semidei. Sarà un fantastico ed eccitante viaggio!".