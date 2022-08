Percy Jackson, Logan Lerman smentisce di essere nel cast della serie: 'Non mi vogliono'

Due anni dopo l'annuncio di Rick Riodan, Percy Jackson and the Olympians è ufficialmente entrato in produzione e arriverà presto sulla piattaforma streaming Disney Plus. Recentemente, anche l'ex-interprete del personaggio principale, Logan Lerman, apparso come Percy Jackson al cinema, si è detto entusiasta di questo nuovo progetto seriale.

Al centro di molti improbabili fancast, il nome di Logan Lerman è risuonato parecchio tra i fan che lo vorrebbero vedere nuovamente coinvolto nel franchise, magari in un altro ruolo vista l'età ormai avanzata per riprendere i panni di Percy Jackson.

Molti hanno collegato Lerman al ruolo di Poseidone, in quanto sarebbe un tocco metaforico far interpretare all'attore il padre del suo ruolo originale in questo reboot. Parlando alla première di Bullet Train, Lerman ha risposto alla domanda di The Hollywood Reporter se i fan lo vedranno mai in questo reboot di Percy Jackson.

"Voglio dire, è una domanda interessante perché, potresti? Certo, ma io no", ha detto Lerman. "Dipende davvero da alcuni fattori. Ad esempio, una serie di cose, ma soprattutto la qualità della sceneggiatura e del ruolo, ma non mi hanno contattato. Non mi vogliono nello show, non credo. Probabilmente avrei già saputo qualcosa. In ogni caso, chi se ne frega [se ci sono io]? È fantastico che lo stiano facendo. Non vedo l'ora di vederli all'opera".

A prescindere dal suo mancato coinvolgimento, Lerman ha sottolineato il suo entusiasmo per questa nuova rivisitazione del vasto mondo della mitologia greca di Riordan, apprezzando in particolare il fatto che lo stesso Riordan sia così coinvolto nello sviluppo.

"Anch'io sono emozionato! Sono davvero emozionato", ha detto Lerman. "Sono curioso di vederlo. Penso che tutto quello che ho visto fino ad ora, distrattamente, solo sul casting e su come lo stanno facendo, e che Rick sia coinvolto, mi rende felice. Mi rende felice per i fan. Sono entusiasta che questa nuova generazione lo guardi".

Lo stesso scrittore, qualche giorno fa ha svelato la possibile data d'uscita di Percy Jackson.