Percy Jackson a Lucca Comics: la serie tv Disney+ esordirà in anteprima in Italia

La piattaforma di streaming on demand Disney+ ha annunciato oggi che Percy Jackson, la nuova serie tv basata sui romanzi di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, sarà alla 57esima edizione di Lucca Comics & Games.

L'appuntamento con la nuova versione tv di Percy Jackson targata Disney+ è fissato a venerdì 3 novembre alle 14:45 presso il Cinema Astra, quando Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo sarà protagonista di un panel virtuale: durante l’evento verranno mostrate clip in anteprima e saranno inoltre presenti in collegamento il co-creatore della serie, produttore esecutivo e showrunner Jon Steinberg e il produttore esecutivo Dan Shotz.

Basata sulla saga di libri best-seller della Disney Hyperion creata dal pluripremiato autore Rick Riordan, edita in Italia da Mondadori, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo è interpretata da Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase) e Aryan Simhadri (Grover Underwood), ed è creata da Rick Riordan e Jon Steinberg. La serie debutterà mercoledì 20 dicembre 2023 su Disney+ con i primi due episodi, seguiti da nuovi episodi ogni settimana.

