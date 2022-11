Percy Jackson, quanto manca alla fine delle riprese? Ce lo svela Rick Riordan

Come suo solito, Rick Riordan attraverso il suo blog ha voluto aggiornare i fan di Percy Jackson sull'andamento dei lavori dello show Disney+ rivelando tra l'altro che la fine delle riprese di questa prima stagione è più vicina di quanto si possa pensare.

Lo scrittore coinvolto in prima persona nei processi di pre-produzione e post-produzione ha poi elogiato anche il cast della serie, in particolar modo il trio di protagonisti formato da Walker Scobell, Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri, che interpretano rispettivamente i personaggi Percy Jackson, Annabeth Chase e Grover Underwood. Riordan ha anche confermato che i primi due episodi sono di fatto completati e che sono già stati inviati allo studio per la definitiva approvazione, mentre sono in fase di completamento gli episodi 3 e 4.

"A che punto siamo arrivati: siamo nel bel mezzo delle riprese principali per gli episodi finali della prima stagione. Come ho detto prima, gireremo fino a metà gennaio. Il nostro eroico trio di protagonisti formato da Walker, Leah e Aryan migliora sempre di più a ogni episodio. Sono incredibili da guardare. Si stanno anche divertendo molto a lavorare con le nostre numerose guest star. (Ho sentito dire che Percy ha spaventato Ade con un petardo l'altro giorno. Non posso né confermare né smentire, ma sembra una cosa che Percy farebbe)".

Percy Jackson è la serie che i fan attendono da tempo e questo Rick Riordan lo sa bene, e dopo le pellicole piuttosto deludenti tratte dalle sua serie di romanzi, l'autore spera che il giovane semidio riesca a conquistare il pubblico, guadagnandosi così un posto nell'Olimpo delle serie tv. Voi cosa ne pensate? Questo show Disney+ riuscirà a guadagnare l'approvazione dei soliti criticoni? Diteci la vostra nei commenti.