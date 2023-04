Percy Jackson, quanto manca all'uscita del primo trailer della serie Disney+?

Dopo anni d'attesa la Disney ha più che intenzione di provare ad adattare al meglio la saga di Percy Jackson. Nel corso dei mesi di lavorazione, il suo autore ha lasciato indizi qua e là su personaggi e dinamiche della storia. Ma quando potrebbe effettivamente arrivare il trailer?

Con la produzione della prima stagione terminata a febbraio, moltissimi fan hanno iniziato a chiedersi quando potranno dare un primo sguardo a ciò che è stato realizzato. Rick Riordan ha alzato tantissimo le aspettative parlando di una serie epica e che sarà capace di soddisfare sia gli appassionati dei romanzi sia coloro che sono nuovi all'universo di Percy Jackson. Sembra che la Disney abbia rilasciato un brevissimo first look nel corso delle riprese durante il D23 dello scorso anno ma, a produzione finita, non è ancora stato detto quando si potrà vedere qualcosa di più concreto.

Secondo Rick Riordan, ad oggi, il trailer è ancora molto lontano. L'autore ha scritto le proprie impressioni su Goodreads, il social dedicato ai lettori. "Non ho davvero idea di quando potreste vedere un trailer. Ma dal momento che finora è stato fatto ben poco del lavoro di post-produzione - ci vuole un'enorme quantità di tempo! - Sospetto che non sarà presto" ha spiegato Riordan annunciando di aver cominciato a pensare alla seconda stagione di Percy Jackson.

Parlando della trama della serie, Becky Riordan ha annunciato che ci saranno delle storie strappalacrime in Percy Jackson. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!