Percy Jackson, un membro del cast già anticipa la Stagione 2: 'Non vedo l'ora di tornare'

Nel corso del 2023, tra le serie sicuramente più attese in streaming, c'è anche il nuovo adattamento dei romanzi di Percy Jackson previsto su Disney+, ma a quanto pare il cast della serie è molto ottimista circa le possibilità di rinnovo per una seconda stagione. Un primo indizio l'ha dato Charlie Bushnell, che interpreterà Luke Castellan.

In un post condiviso su Instagram, Bushnell ha rivelato di aver ufficialmente terminato tutte le sue scene della prima stagione di Percy Jackson. Sebbene la serie non sia ancora stata rinnovata per una seconda, Bushnell ha fatto un'allusione al ritorno di Luke in un'altra possibile stagione, affermando che "non vede l'ora di tornare per altre cose...". Bushnell ha elogiato anche il cast e la troupe di Percy Jackson, affermando che lavorare alla serie è stato "un sogno che si è avverato".

"Ho ufficialmente terminato le mie scene per la S1 di @percyseries quindi ecco un piccolo scorcio invernale di vancouver + aryan che impara l'arte del rizz dal maestro scobell, godetevelo. Lavorare a questo show è stato un sogno assoluto che si è avverato e sono così grato per le persone che ho incontrato lungo la strada. grazie a tutti per tutto, con tanto affetto. Non vedo l'ora di tornare per altre cose...".

Bushnell non è la prima persona sul set di Percy Jackson a suggerire che la seconda stagione dell'attesissima serie è probabile. Riordan, che è produttore esecutivo dello show, ha più volte ribadito il suo ottimismo sulla realizzazione di una seconda stagione di Percy Jackson e forse anche di più. Lo scrittore ha dichiarato che ogni stagione della serie seguirà la trama di un libro di Percy Jackson e, con cinque libri della serie, sembra che la sua speranza sia quella di almeno cinque stagioni. I libri hanno anche diverse serie spin-off, tra cui The Heroes of Olympus e The Trials of Apollo, il che significa che la serie Disney+ può attingere a tutti i contenuti di Percy Jackson.

Nel frattempo, aspettando la fine delle riprese di Percy Jackson, Rick Riordan ha annunciato un nuovo libro.